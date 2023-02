Combatti gli zombie in Dying Light 2: in offerta a 27€ solo su Amazon

Il successo della serie TV di The Last of Us ha inevitabilmente riacceso l’attenzione sul tema zombie. Mettiamoci anche l’inedita massiccia disponibilità di PS5 che ecco che la versione di ultima generazione di Dying Light 2 è in offerta su Amazon a soli 27,87 euro: è il prezzo più basso mai visto.

Acquistando adesso il gioco potrai riceverlo a casa già domani grazie alla spedizione Prime.

Dying Light 2 in offerta su Amazon: il virus ha vinto, ora ti tocca sopravvivere

Dying Light 2 è il sequel dell’open world post-apocalittico a tema zombie: la civiltà è stata sconfitta dal virus pandemico ed è precipitata in un nuovo oscuro Medioevo. La città in cui sono ambientate le vicende è ormai sull’orlo della distruzione.

Sfruttando agilità e abilità tra parkour e costruzione personalizzata di armi, dovrai riuscire a dare una nuova forma al mondo prendendo scelte che cambieranno sensibilmente gli esiti della trama. Potrai scoprire numerose strade diverse e passaggi nascosti mentre esplori i tanti livelli e ambienti urbani.

Apprezzato da critica e pubblico, Dying Light 2 è il gioco perfetto se sei amante delle atmosfere da film zombie e soprattutto hai una grande creatività per capire come sopravvivere. Oggi puoi acquistarlo a soli 27 euro nella sua versione PS5: un affare da non perdere.

