Colors Live: il gioco per Nintendo Switch, in sconto del 33%

Colors Live è un gioco di pittura digitale creato da Collecting Smiles, disponibile per Nintendo Switch. Il titolo è stato progettato per offrire un'esperienza di pittura autentica, grazie al Colors SonarPen dotato di sensibilità alla pressione, che consente di personalizzare lo spessore del tratto.

Colors Live: non perdere questa occasione su Amazon

Una delle caratteristiche di Colors Live è la possibilità di dipingersi in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, grazie alla portabilità della console Nintendo Switch. Puoi dipingere dalla comodità di casa tua o in viaggio, sfruttando la versatilità della console.

Colors Live offre anche Colors Quest, una nuova modalità di gioco creativa che ti permette di dedicare ogni giorno qualche momento alla pittura per progredire e salire di livello. In questa modalità, i giocatori completano sfide di pittura per guadagnare punti esperienza e sbloccare nuovi strumenti e colori.

Inoltre, Colors Live offre l’integrazione con la popolarissima Colors Gallery, su cui la community ha caricato ben quattro milioni di dipinti. Questo ti permette di vedere e condividere le tue opere d’arte con altri giocatori in tutto il mondo.

Colors Live offre l'integrazione con la popolarissima Colors Gallery, su cui la community ha caricato ben quattro milioni di dipinti. Questo ti permette di vedere e condividere le tue opere d'arte con altri giocatori in tutto il mondo.

