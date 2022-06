ColorOS 13 si mostra in alcuni screenshot: novità per widget e altro

A distanza di pochi giorni dalla presentazione del nuovo smartphone di fascia media OPPO Reno 7A, in queste ore torniamo a parlare del colosso cinese in quanto un inedito leak ci permette di scoprire alcune interessanti informazioni circa la personalizzazione ColorOS 13 basata su Android 13.

Infatti, in base alle informazioni pubblicate in rete, scopriamo che nei giorni scorsi OPPO ha tenuto una conferenza in Cina a porte chiuse avente come protagonista proprio la nuova personalizzazione basata sull’atteso sistema operativo mobile in arrivo durante il Q4 di quest’anno.

ColorOS 13 si mostra in un leak: ci sono novità per i widget e non solo

Il sempre affidabile leaker Digital Chat Station ha pubblicato (e poi rimosso) una serie di screenshot che ci permettono di conoscere alcune informazioni circa diverse novità in arrivo con la ColorOS 13. Innanzitutto apprendiamo che ci saranno diversi miglioramenti per quanto riguarda la gestione delle cartelle e dei widget: l’utente avrà la possibilità di modificare la dimensione delle cartelle nella homescreen e avviare rapidamente le app presenti al suo interno, mentre per quanto riguarda i widget ci sarà la possibilità di posizionarli con una disposizione simile a quelle presenti su iOS.

Per quanto riguarda l’eventuale timeline di arrivo, sappiamo che il team di sviluppo di OPPO sta lavorando duramente per rendere disponibile la fase di test pubblico a partire dal prossimo mese con l’arrivo della beta 3 di Android 13.

Infine, restando in tema di smartphone OPPO che saranno tra i primi a ricevere la beta della ColorOS 13 e a seguire la versione finale di Android 13, vi segnaliamo che l’ottimo medio gamma OPPO Find X5 Lite è in offerta su Amazon al minimo storico.

