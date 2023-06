Colora l'estate con la tua Switch: coppia di Joycon NEON, prezzo TOP

Sei stanco dei tuoi vecchi controller per Nintendo Switch oppure hai voglia di cambiare un po’ stile? Allora non lasciarti assolutamente scappare questo Set Joycon Neon Limited di Nintendo.

Corri subito su Amazon per acquistarli a solamente 73,50€ grazie all’incredibile offerta. Se sei un amante di questa console di sicuro non puoi lasciarteli scappare.

Ti arriveranno a casa con una spedizione gratuita e veloce in tutta Italia se hai un abbonamento Amazon Prime.

Dai colore alla tua console con questi sgargianti Joycon di Nintendo

Con l’arrivo dell’estate arrivano anche le vacanze e le giornate di divertimento con gli amici sfidandosi con i vostri videogiochi preferiti. Se stai cercando dei controller aggiuntivi per la tua console di certo non puoi farti scappare questo Set Joycon Neon Limited di Nintendo per Nintendo Switch.

Questa casa videoludica giapponese ha sempre sfornato negli anni console innovative e senza precedenti, con controller creati ad hoc per rendere l’esperienza di gioco sempre più coinvolgente. Finalmente potrai avere un nuovo set non solo colorato ma anche utile per le serate in compagnia con gli amici.

La loro forma ergonomica è studiata per adattarsi perfettamente alle tue mani, offrendoti ore di gioco in tutta comodità. Grazie ai sensori di movimento e al giroscopio puoi immergerti completamente nei tuoi titoli preferiti come non mai. Esplora un vasto assortimento di giochi Nintendo Switch esclusivi e adatti a positivamente per questi joy-con. Passa da avventure mozzafiato a minigiochi in compagnia e a gare in tutta velocità in modo semplice ed immediato.

Agganciali entrambi alla console per giocare da solo o attaccali ai due laccetti per attivare la funzione a due giocatori, sta a te scegliere come preferisci giocare. Potrai usarli anche insieme al tuo set per aumentare il numero di partecipanti alla partita. Di sicuro sono unici nel loro genere e non possono mancare accanto alla tua console.

Non farti scappare questa occasione e acquista adesso su Amazon questo Set Joycon Neon Limited di Nintendo al fantastico prezzo di 73€ grazie allo sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.