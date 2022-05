Collare antipulci per prenderti cura del tuo cane? Lo trovi a meno di 12€ su Amazon

Prendersi cura nel modo giusto del proprio amico a 4 zampe è fondamentale, non solo quando è un cucciolo ma anche in età adulta. Questo significa anche sottoporre l’animale a regolari trattamenti per proteggerlo da parassiti di vario genere tra cui pulci, zecche e pidocchi. Soprattutto in questo periodo dell’anno, è fondamentale utilizzare il prodotto giusto per evitare che questi, presenti all’esterno ma anche in un ambiente domestico, possano infettare l’animale. Utilizzare un antiparassitario con regolare frequenza, seguendo un calendario rigido, può influire moltissimo sulla salute del tuo cane. Per questo ti consigliamo di acquistare il comodo collare anti pulci a marchio Toldi disponibile su Amazon al costo di 11,89€ invece di 13,99€.

Questo collare regolabile per cani è realizzato con materiali totalmente naturali per repellere in maniera efficace zecche, zanzare, pulci, parassiti e larve senza danneggiare il tuo animale. Gli ingredienti contenuti nel prodotto iniziano ad agire immediatamente e si espandono attraverso i naturali oli presenti sulla pelle del tuo cane, per una protezione costante e continua. Trattandosi di un articolo particolarmente ricercato in questo periodo primaverile, tenendo anche presente lo sconto assolutamente super conveniente, ti consigliamo di portare a termine il tuo acquisto finché sei ancora in tempo.

La massima sicurezza per il tuo amico a 4 zampe

Grazie a questo prodotto potrai rilassarti ovunque tu sia, perché il tuo cane sarà sempre protetto e non porterà in casa nessun ospite indesiderato per ben 8 mesi. Il collare contiene oli essenziali che vengono rilasciati in bassa concentrazione direttamente sul pelo e sulla pelle del tuo cane, in totale sicurezza, e agisce come una barriera efficace e naturale impedendo l’avvicinamento di parassiti di qualsiasi genere.

Ovviamente è adatto a cani di taglia piccola, media o grande poiché è regolabile fino a 58 cm, oltre a essere morbido e confortevole. Se te lo stai domandando, sappi che l’articolo è realizzato con materiale resistente all’acqua che lo rende flessibile e impedisce all’antipulci di essere lavato via. Al momento ti ricordiamo che potrai portare a casa questo collare per il tuo cane con uno sconto applicato del 15%, quindi non lasciartelo scappare finché la promozione è ancora disponibile e ci sono ancora scorte a disposizione.