Col nuovo TV OLED S95C di Samsung ricevi in regalo un Galaxy Z Flip4

Da oggi, lunedì 17 aprile, chi acquista il nuovo TV OLED S95C di Samsung sul sito ufficiale riceverà in regalo un Galaxy Z Flip4, il cui valore supera abbondantemente i 1.000 euro. Non solo però, perché da oggi e fino al 14 maggio è disponibile uno speciale codice promozionale che dà diritto a uno sconto del 10%. Per approfittare dei vantaggi offerti dal sito samsung.com collegati alla pagina dedicata all’offerta e aggiungi al carrello il TV OLED S95C nel formato che preferisci (55″, 65″ o 77″).

Come ricevere in regalo un Galaxy Z Flip4 con il Samsung TV OLED S95C

Schermo OLED con colori accesi, bianchi luminosi e neri profondi, il processore Neural Quantum 4K per una qualità delle immagini superiore alla media, il design Infinity One che trasforma il concetto di bellezza da soggettiva a oggettiva e il supporto alla tecnologia Dolby Atmos per un’esperienza audio impareggiabile. Questo è il nuovo TV OLED della famiglia S95C di Samsung, entrato ufficialmente in commercio anche qui in Italia. Più semplicemente, il miglior televisore di sempre dell’azienda coreana.

Per ricevere un Samsung Galaxy Z Flip4 in regalo devi semplicemente:

acquistare il nuovo TV OLED in promozione dal 17 aprile al 14 maggio tramite la pagina dedicata all’offerta;

registrarti su Samsung Members entro 15 giorni dalla consegna del televisore;

attendere fino a un massimo di 180 giorni dall’email di attivazione relativa all’iscrizione a Samsung Members per ricevere in regalo il pieghevole dell’azienda coreana.

Come riscattare il codice sconto del 10% sui nuovi TV OLED di Samsung

Oltre a ricevere in regalo un Galaxy Z Flip4, l’acquisto sul sito ufficiale di Samsung ti permette di ottenere un codice sconto del 10%. Ecco come lo puoi riscattare:

collegati alla pagina dell’offerta dei nuovi Samsung TV OLED del 2023;

aggiungi al carrello il formato che preferisci;

prosegui nello shop su samsung.com;

sotto Codice promozionale copia e incolla il codice PROMOTV2023

Importante: il codice va scritto in maiuscolo, come indicato qui sopra, altrimenti non verrà riconosciuto dal sistema.

