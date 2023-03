COD: Black Ops Cold War per PS4 con lo sconto FOLLE del 62%

Call of Duty: Black Ops Cold War è l’ultimo gioco della popolare serie di sparatutto in prima persona Call of Duty, che offre ai giocatori l’opportunità di immergersi nel mondo dell’instabile conflitto geopolitico della Guerra Fredda nei primi anni ’80. Il gioco è il seguito diretto di Call of Duty: Black Ops, ed è disponibile per PS4 con uno sconto PAZZESCO del 62%. Questo significa che puoi acquistare questo fantastico titolo ad un prezzo di soli 28,49 euro.

COD: Black Ops Cold War, ad un prezzo irrepetibile

La Campagna per giocatore singolo di Black Ops Cold War è avvincente e coinvolgente, con un’ambientazione che spazia da Berlino Est al Vietnam, dalla Turchia al quartier generale sovietico del KGB e altri ancora. I giocatori sono chiamati a indossare i panni di operatori d’élite che cercano di fermare un’oscura figura nota come Perseus, intenzionata a destabilizzare gli equilibri mondiali e cambiare il corso della storia.

La trama di COD: Black Ops Cold War ruota attorno a una cospirazione globale che si è sviluppata per decenni, con l’obiettivo di cambiare il corso della storia. I giocatori si uniscono a personaggi iconici come Woods, Mason e Hudson per cercare di fermare il complotto insieme a nuovi operatori. La Campagna offre una sfida stimolante e coinvolgente, con una storia ben sviluppata che tiene i giocatori incollati allo schermo.

Oltre alla Campagna per giocatore singolo, Black Ops Cold War offre un’ampia gamma di armi ed equipaggiamento della Guerra Fredda che i giocatori possono utilizzare anche in multigiocatore e nella modalità Zombi. Il multigiocatore offre diverse modalità di gioco, tra cui Deathmatch a squadre, Dominio e il nuovo Fireteam, che supporta fino a 40 giocatori. La modalità Zombi, invece, offre un’esperienza di gioco frenetica e spaventosa, con ondate di zombi che si avvicinano sempre di più e una vasta gamma di armi a disposizione dei giocatori per difendersi.

In sintesi, Call of Duty: Black Ops Cold War è un titolo che offre un’esperienza di gioco coinvolgente e stimolante, con una trama avvincente che tiene i giocatori incollati allo schermo. Il fatto che il gioco sia attualmente disponibile con uno sconto FOLLE del 62% lo rende un’opzione ancora più allettante per i fan della serie e per i nuovi giocatori che vogliono immergersi nel mondo di Black Ops, ad un prezzo ridicolo di soli 28,49 euro.

