Coca Cola: box premium in Edizione Limitata a 5,99€ (sconto WOW 50%)

Questa spettacolare box premium di Coca Cola, in Edizione Limitata, a metà prezzo è imperdibile. Una confezione spettacolare con all’interno ben 4 lattine della celeberrima bevanda, in versione “Zero” (senza zucchero). La particolare edizione si chiama “Moment”, è realizzata in collaborazione con l’artista Rosalia ed è parte della collezione “Creation”.

Un prodotto unico, che non sarà prodotto e venduto successivamente ed è proprio per questo che, con lo sconto Amazon del 50%, è assolutamente da avere: completa l’ordine al volo per prenderla a 5,99€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Un bellissimo sfizio da regalare o regalarti, senza contare che le lattine sono in formato da 250ml e quindi porti comunque a casa un litro di bevande, suddiviso in 4 porzioni e sistemato in un packaging straordinario.

Con lo sconto del 50%, questa confezione speciale è assolutamente da avere. Questa box di Coca Cola in Edizione Limitata è straordinariamente bella ed è unica nel suo genere. Completa l’ordine al volo per accaparrartela a 5,99€ appena. La ricevi da Amazon con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.