Coach e dottore da polso: Xiaomi Smart Band 7 Pro più che TECH

Da mettere al polso è un piccolo spettacolo, Xiaomi Smart Band 7 Pro è un prodotto eccezionale che ti regala funzioni innovative e comode. Non solo è bella e funzionale ma con il suo cuore tech non ti fa mancare niente a portata di mano. Disponibile in nero sta bene sia a lui che a lei.

Conta che ora è in promozione su Amazon. È vero, lo sconto non è tanto ma se vuoi prenderlo come un segno del destino, allora collegati al volo in pagina e falla diventare tua a soli 65€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Xiaomi Smart Band 7 Pro è uno spettacolo al polso

Penso tu lo possa vedere da te che il design di Xiaomi Smart Band 7 pro non scende a compromessi. Non è la classica smart band ma se me lo permetti, la definirei più un ibrido con uno smartwatch. Senza pensare alle etichette, tuttavia, ciò che conta è quando sia straordinaria.

Con un display allungato di prima risoluzione, hai colori e vista sopra ogni limite. La luminosità è ottima anche sotto il sole scottante così non devi mai impazzire per sapere cosa c’è scritto. Naturalmente il quadrante è personalizzabile quindi non avere limiti: rendila unica e vicina ai tuoi gusti.

Al suo interno ci sono sensori avanzati per tenere sotto controllo salute e sport. In merito a quest’ultimo ti annuncio che hai più di 100 modalità di allenamento e puoi usare la smart band anche a contatto con l’acqua perché è impermeabile.

Per quel che riguarda il tuo corpo, invece, tieni sotto controllo frequenza cardiaca, sonno, stress e tanto altro come ciclo mestruale e SpO2.

Non mancano all’appello il GPS integrato e una batteria che ti regala 12 giorni di autonomia con una sola carica.

Non perdere neanche un secondo in più e collegati immediatamente su Amazon dove acquisti la tua Xiaomi Smart Band 7 Pro a soli 65€.

Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.