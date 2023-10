CMF Watch Pro by Nothing, novità su Amazon a 99€: GPS, chiamate, AMOLED

Il nuovissimo CMF Watch Pro by Nothing è finalmente disponibile su Amazon. Uno smartwatch spettacolare, con ampio display AMOLED da 1,96″, una marea di modalità sportive, chiamate dal polso con riduzione del rumore e batteria che arriva – con uso medio – a 13 giorni (fino a 45 giorni in stand by).

Se non è già finito, completa al volo il tuo ordine per averlo a 99€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

Un wearable premium, dotato di tutto quello che serve avere sempre a disposizione al polso. Ampio display da 1,96″ di tipo AMOLED, dal quale gestire notifiche e telefonate senza alcun problema. Rispondi senza prendere lo smartphone, grazie al vivavoce integrato e alla riduzione del rumore tramite AI.

Ben 110 modalità sportive e GPS integrato, perfetto per tenere traccia dei tuoi risultati sportivi dopo ogni sessione di allenamento. Massima attenzione anche alla salute: battito cardiaco, saturazione dell’ossigeno nel sangue, test dello stess, controllo della qualità del riposo notturno e non solo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.