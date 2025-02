CMF Watch Pro 2 in offerta su Amazon: è lo smartwatch low cost da prendere oggi

CMF Watch Pro 2 diventa sempre più interessante e con la nuova offerta Amazon è ora acquistabile al prezzo scontato di 59 euro, con possibilità di scegliere tra quattro diverse colorazioni oltre che di completare l’acquisto in 3 rate mensili. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

CMF Watch Pro 2: un affare tra gli smartwatch

Per chi è alla ricerca di uno smartwatch economico ma di ottima qualità, la soluzione giusta in questo momento non può che essere il CMF Watch Pro 2. Dotato di un display AMOLED circolare da 1,32 pollici, il dispositivo può integrarsi al meglio con lo smartwatch, gestendo le notifiche, i messaggi e anche le chiamate via Bluetooth.

Il dispositivo è anche un vero e proprio fitness tracker, con la possibilità di riconoscere oltre 120 modalità di allenamento. C’è anche il GPS ed è possibile accedere a una lunga serie di parametri per il monitoraggio della salute. La scocca è caratterizzata da una cassa in lega di alluminio con lunetta intercambiabile. L’autonomia, con un uso normale, arriva a ben 11 giorni ed arriva a 45 giorni in modalità risparmio energetico.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare CMF Watch Pro 2 con un prezzo scontato di 59 euro. Lo smartwatch di Nothing è disponibile anche con acquisto in 3 rate mensili ed è venduto e spedito direttamente da Amazon. L’offerta è accessibile qui di sotto. La promozione in corso è valida per tutte e quattro le colorazioni della gamma.