Cluedo: Harry Potter Edition, un gioco magico a un prezzo intrigante

Tra i giochi da tavolo più famosi e amati dal pubblico spicca indubbiamente il Cluedo. Ce ne sono di varie edizioni e di varie versioni, ma oggi vogliamo parlarvi di un’offerta davvero magica. Stiamo infatti parlando del Cluedo: Wizarding World Harry Potter Edition il cui prezzo di listino di 42,99 euro, su Amazon, scende a quota 24 euro grazie allo sconto del 43%.

Cluedo: Harry Potter Edition, chi risolverà il mistero?

In questo gioco Cluedo Harry Potter Edition, uno studente è sparito dalla Scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Chi potrà risolvere la misteriosa sparizione? I giocatori si ritroveranno a giocare nei panni di Harry, Ron, Hermione, Ginny, Luna o Neville per cercare di scoprire chi è stato, quale incantesimo od oggetto è stato utilizzato e dove è avvenuto l’attacco. Gli appassionati di Harry Potter riconosceranno la Guferia, la Stanza dei trofei e altri luoghi del Wizarding World sul tabellone di Hogwarts.

Se un giocatore ottiene lo stemma di una casa sul dado di Hogwarts, quel giocatore può muovere di una tacca una ruota sul tabellone. Questo rivelerà passaggi segreti e porte che potranno o non potranno essere attraversate, oppure farà apparire il Marchio Nero. Muovetevi da una stanza all’altra all’interno di Hogwarts e restringete le possibilità man mano che gli altri giocatori mostrano le loro carte. Quando un giocatore pensa di aver risolto il caso, deve andare nell’ufficio di Silente e formulare un’accusa. Se l’accusa è corretta, vince.

Il gioco da tavolo è adatto ai bambini dagli 8 anni in su e oggi può essere vostro a soli 24 euro invece di 42,99 euro. Un prezzo davvero magico per un prodotto che dovete assolutamente avere. Le consegne, poi, sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime.

