Cloud storage Internxt: 80% di sconto sui nuovi piani a vita

Il servizio di cloud storage Internxt ha da poco lanciato una maxi offerta sui nuovi piani a vita. In occasione infatti della Festa di San Patrizio, i piani Essential, Premium e Ultimate hanno subito un riduzione di prezzo pari all’80%, con prezzi a partire da 180 euro per 1TB di archiviazione cloud crittografata a conoscenza zero.

Proprio l’architettura a conoscenza zero è uno dei principali punti di forza del nuovo ecosistema cloud dell’azienda Internxt, la cui sede si trova presso la città di Valencia, in Spagna. Un altro elemento che le consente di distinguersi rispetto ai competitor è la natura del codice open-source, sinonimo di protocollo sicuro, trasparente e affidabile.

I prezzi scontati dei nuovi piani di cloud storage Internxt

Come dicevamo, l’ultima offerta di Internxt coinvolge i piani a vita da 1TB, 3TB e 5TB di spazio di archiviazione cloud sicuro. In questi giorni di promozione, tutti e tre i piani godono di uno sconto dell’80%, per un risparmio superiore ai 2.000 euro nel caso del piano con 5TB.

Di seguito vi proponiamo il riepilogo completo dei prezzi.

Piani a vita Internxt

1TB: 180 euro invece di 900 euro per 1TB di archiviazione crittografata a conoscenza zero (piano Essential)

3TB: 380 euro invece di 1.900 euro per 3TB di archiviazione crittografata a conoscenza zero (piano Premium)

5TB: 580 euro invece di 2.900 euro per 5TB di archiviazione crittografata a conoscenza zero (piano Ultimate)

L’offerta in corso sul sito Internxt riguarda anche i piani di abbonamento annuale, scelta consigliata per tutti coloro che vogliono provare il servizio di cloud storage spagnolo per poi valutare un eventuale investimento a lungo termine.

Ecco i prezzi scontati dei piani annuali Internxt.

Piani di abbonamento annuale Internxt

1TB: 2,50 euro al mese per 12 mesi invece di 9,99 euro per 1TB di archiviazione crittografata a conoscenza zero (risparmio complessivo di 90 euro)

3TB: 5,00 euro al mese per 12 mesi invece di 19,99 euro per 3TB di archiviazione crittografata a conoscenza zero (risparmio complessivo di 180 euro)

5TB: 7,50 euro al mese per 12 mesi invece di 29,99 euro per 5TB di archiviazione crittografata a conoscenza zero (risparmio complessivo di 270 euro)