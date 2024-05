Cloud SICURO in OFFERTA: ecco la soluzione su misura per te

Tutti ormai hanno compreso la comodità di avere uno spazio di archiviazione online accessibile da tutti i propri dispositivi in qualsiasi momento. Se anche tu stai cercando la soluzione per la tua archiviazione sempre disponibile abbiamo quello che fa al caso tuo. Infatti, puoi avere il tuo cloud su misura per te, tra l’altro in offerta speciale e con tantissime possibilità di personalizzazione. Dai un’occhiata ai piani Internxt.

Scegliere la migliore soluzione per te è molto facile perché hai già dei piani suddivisi in base a macro necessità. Prima di tutto Internxt si propone con diverse tipologie di acquisto. Hai i piani individuali che possono essere attivati con addebito mensile o annuale. Oltre a questi hai anche i piani vita che li paghi una tantum per sempre. Infine, ci sono anche i piani business dedicati a chi ha un’attività e cerca qualcosa in più.

Internxt è il cloud perfetto in offerta speciale per chi cerca sicurezza, privacy e praticità. Le funzionalità sono incluse in tutti i piani. La tecnologia offerta assicura una privacy insuperabile. Tutto quello che viene fatto da questa azienda ha come obiettivo quello mantenere al sicuro i tuoi dati e impedirne la violazione. Scopri tutti i piani di acquisto disponibili.

Cloud su misura per te con Internxt

Il cloud su misura per te è in offerta speciale. Dai un’occhiata ai piani Internxt. Si tratta di soluzioni super, ricche di funzionalità e adatte alle tue necessità. Dai un’occhiata a tutte le offerte e scegli quella che fa al caso tuo, non te ne pentirai assolutamente.

Partiamo dai piani individuali con abbonamento mensile o annuale:

200GB a 4,99€ al mese o 45,00€ annuale;

a 4,99€ al mese o 45,00€ annuale; 2TB a 9,99€ al mese o 109,99€ annuale;

a 9,99€ al mese o 109,99€ annuale; 5TB a 19,99€ al mese o 199,99€ annuale;

a 19,99€ al mese o 199,99€ annuale; 10TB a 29,99€ al mese o 299,99€ annuale.

Proseguiamo con i piani vita che paghi una tantum per sempre:

2TB a soli 499€ con pagamento unico;

a soli 499€ con pagamento unico; 5TB a soli 999€ con pagamento unico;

a soli 999€ con pagamento unico; 10TB a soli 1999€ con pagamento unico.

Tutti i piani cloud in offerta di Internxt includono archiviazione crittografata, condivisione crittografata di file e cartelle, condivisione protetta da password, accesso da qualsiasi dispositivo, accesso a tutti i servizi, upload di file fino a 20GB, supporto premium e garanzia di rimborso di 30 giorni.