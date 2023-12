Cloud sicuro A VITA con il 50% di SCONTO

Basta abbonamenti! Scegli un cloud sicuro, privato e criptato a vita con il 50% di sconto. Acquista subito uno dei piani Internxt. Grazie a questa soluzione ottieni lo spazio che vuoi online, accessibile da app multidispositivo per backup, file, immagini, video e qualsiasi altro contenuto multimediale che vuoi rendere disponibile su tutti i tuoi dispositivi senza occupare il loro spazio di archiviazione.

La cosa interessante è che tutti i piani a tua disposizione sono dotati di tutte le funzionalità e di un accesso completo ai servizi per la privacy. In pratica hai sicurezza e serietà per tutte le forme e dimensioni. Cosa stai aspettando? Scegli la soluzione più adatta a te. Con Internxt paghi solo una volta e hai il tuo storage per sempre, senza costi aggiuntivi, rimodulazioni o aumenti. Quindi senza abbonamento.

Cloud a vita con Internxt

Scegli uno dei piani Internxt disponibili per avere uno storage cloud a vita. Con il massimo della sicurezza, mantieni la privacy di tutti i contenuti che carichi grazie a sistemi avanzati di criptaggio e cybersecurity. Ecco tutte le soluzioni attualmente selezionabili con il piano a vita:

ottieni 2TB a soli 149,50 euro , invece di 299 euro, con pagamento unico: enjoy 2TB per sempre, archiviazione e condivisione di file criptati, accesso ai file da qualsiasi dispositivo e accedi a tutti i servizi Internxt;

, invece di 299 euro, con pagamento unico: enjoy 2TB per sempre, archiviazione e condivisione di file criptati, accesso ai file da qualsiasi dispositivo e accedi a tutti i servizi Internxt; ottieni 5TB a soli 249,50 euro , invece di 499 euro, con pagamento unico: enjoy 5TB per sempre, archiviazione e condivisione di file criptati, accesso ai file da qualsiasi dispositivo e accedi a tutti i servizi Internxt;

, invece di 499 euro, con pagamento unico: enjoy 5TB per sempre, archiviazione e condivisione di file criptati, accesso ai file da qualsiasi dispositivo e accedi a tutti i servizi Internxt; ottieni 10TB a soli 499,50 euro, invece di 999 euro, con pagamento unico: enjoy 10TB per sempre, archiviazione e condivisione di file criptati, accesso ai file da qualsiasi dispositivo e accedi a tutti i servizi Internxt.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.