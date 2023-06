Cloud e crittografia end to end: la combo vincente di NordLocker

Per massimizzare la sicurezza per un servizio di cloud storage è importante poter contare sulla crittografia end to end dei dati salvati. Si tratta di uno step aggiuntivo che garantisce un livello superiore di protezione delle informazioni dell’utente salvate in cloud. Per sfruttare la crittografia in abbinamento a uno spazio cloud dall’ottimo rapporto tra GB disponibili e costi c’è l’offerta di NordLocker, il servizio di storage realizzato dagli autori di NordVPN.

Disponibile anche in versione gratuita (con 3 GB di spazio cloud protetto dalla crittografia), NordLocker propone due piani in abbonamento con fatturazione annuale. C’è la versione da 500 GB che costa 2,99 euro al mese e, per i più esigenti, è possibile sfruttare la versione da 2 TB al costo di 6,99 euro al mese. In entrambi i casi, inoltre, c’è l’IVA da aggiungere ma c’è anche la possibilità di pagare con PayPal, scegliendo il pagamento in 3 rate. Le offerte di NordLocker prevedono una garanzia di rimborso a 30 giorni e sono disponibili tramite il sito ufficiale di NordLocker.

Cloud e crittografia: ecco perché scegliere NordLocker

NordLocker propone un servizio di cloud storage tra i più competitivi e interessanti sul mercato, grazie alla combinazione con la crittografia end to end che garantisce un livello di sicurezza superiore, sia per l’archiviazione dei dati che per la loro condivisione. Si tratta un requisito essenziale per qualsiasi servizio cloud che intenda garantire uno step aggiuntivo in termini di sicurezza.

Il servizio, inoltre, propone tutti gli strumenti di gestione che non possono mancare agli utenti alla ricerca di un sistema di storage completo. Per gli utenti che scelgono NordLocker c’è, quindi, la possibilità di accedere tramite qualsiasi piattaforma e di poter contare su backup automatici e sulla possibilità di attivare la sincronizzazione selettiva dei file tra i propri dispositivi.

NordLocker è gratis, con 3 GB di spazio, ma propone anche due piani a pagamento:

500 GB a 2,99 euro al mese

2 TB a 6,99 euro al mese

In entrambi i casi c’è la fatturazione anticipata e la possibilità di pagare con PayPal. Per accedere alle offerte è disponibile il link qui di sotto.

