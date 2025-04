Cloud a vita fino a 5 TB: prezzi imperdibili con la nuova promo Internxt

È il momento giusto per puntare su un servizio per il cloud a vita, in modo da poter accedere a uno spazio cloud molto grande, con una spesa contenuta e senza alcun costo ricorrente, come avviene, invece, per gli abbonamenti mensili e annuali.

La soluzione giusta su cui puntare oggi è Internxt. Il servizio in questione è un vero e proprio punto di riferimento del settore e permette l’accesso a varie opzioni per il cloud a vita, a partire da 1 TB di storage con una spesa di 162 euro una tantum (senza alcun canone).

Tutte le promozioni sono disponibili tramite il sito ufficiale di Internxt, accessibile tramite il box riportato qui di sotto. Grazie a quest’offerta è possibile ottenere l’82% di sconto sul costo del piano lifetime.

Le offerte di Internxt

Il cloud a vita è la soluzione giusta per ottenere accesso a uno spazio cloud per archiviare i propri dati in sicurezza. Nel lungo periodo, infatti, il risparmio ottenibile è enorme. Con Internxt è possibile accedere ai seguenti piani per il cloud a vita:

1 TB con un costo di 162 euro invece di 900 euro

con un costo di invece di 900 euro 3 TB con un costo di 342 euro invece di 1.900 euro

con un costo di invece di 1.900 euro 5 TB con un costo di 522 euro invece di 2.900 euro

Si tratta, quindi, di tre soluzioni dall’ottimo rapporto qualità/prezzo che consentono l’acquisto di uno spazio cloud (che potrà poi essere espanso successivamente) eliminando i costi ricorrenti che caratterizzano gli abbonamenti mensili e annuali per l’accesso ai servizi cloud.

Tutte le proposte di Internxt includono anche 30 giorni di garanzia di rimborso, in modo da poter “testare” il servizio e eventualmente richiedere un rimborso dell’importo speso. Per accedere subito alle promozioni in corso e sfruttare il cloud a vita di Internxt basta seguire il link qui di sotto.