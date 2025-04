Cloud a vita a prezzo scontato: ecco le offerte di Pasqua di pCloud

La promo di Pasqua di pCloud è l’occasione giusta per scegliere il cloud a vita e, quindi, acquistare uno spazio cloud abbandonando i costo ricorrenti tipici degli abbonamenti. Il meccanismo è tanto semplice quanto efficace. Invece di attivare un abbonamento per l’accesso al cloud, infatti, si va ad acquistare uno spazio cloud che resterà accessibile senza dover effettuare pagamenti ricorrenti.

Le opzioni sono tante. pCloud, infatti, mette a disposizione degli utenti piani fino a 10 TB di spazio con prezzi che, grazie alle promo in corso, partono da 199 euro (una tantum, con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi). Per accedere subito alle promozioni basta visitare il sito ufficiale di pCloud tramite il box qui di sotto.

Cosa prevede l’offerta di pCloud

Con pCloud ci sono diversi piani di cloud storage “a vita” da scegliere. Grazie alla promo di Pasqua, i prezzi sono ancora più convenienti del solito. Le opzioni tra cui scegliere sono le seguenti:

500 GB a 199 euro

a 2 TB a 399 euro

a 10 TB a 1.190 euro

Si tratta di costi di acquisto IVA inclusa. Non sono previsti costi ricorrenti e, quindi, non è necessario pagare un canone di abbonamento per poter accedere allo spazio cloud acquistato.

Tutte le offerte garantiscono 14 giorni di tempo per esercitare la garanzia Soddisfatti o Rimborsati che permette di ricevere un rimborso dell’importo speso nel caso in cui il servizio non dovesse rispettare le proprie aspettative. Da segnalare anche la possibilità di effettuare il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal, in modo da poter dilazionare la spesa.

Per accedere alle promozioni, che continueranno anche nei giorni seguenti Pasqua ma comunque termineranno a breve, è sufficiente premere sul box qui di sotto e poi raggiungere il sito di pCloud, da cui selezionare il piano desiderato.