Climatizzatore Portatile Whirlpool: freddo e risparmio energetico

L’estate si sta facendo veramente tosta e sei alla ricerca di un po’ di freddo in casa? Probabilmente l’idea di dover installare una macchina in casa con tubi, fori e motori non ti alletta molto. Allora la soluzione ideale per te è il Climatizzatore Portatile Whirlpool. Potente ed economico, questo condizionatore garantisce un fresco confortevole senza dover rompere muri. Oggi lo acquisti a soli 299 euro su eBay.

Un ottimo prezzo tenendo conto della sua tecnologia e del fatto che è da 9000 Btu. Inoltre, essendo di Classe A, garantisce anche un risparmio energetico sulla bolletta della luce. Approfitta subito di questa incredibile occasione. Con eBay hai anche la consegna gratuita direttamente a casa o all’indirizzo scelto e la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero selezionando PayPal come metodo di pagamento.

Climatizzatore Portatile Whirlpool: facile da installare, potente da usare e bello da vedere

Il Climatizzatore Portatile Whirlpool 9000 Btu è una vera bomba. Prima di tutto è facile da installare. Grazie alle sue rotelle con cerniera a 360° lo sposti dove vuoi e, dopo aver collegato il tubo e posizionato fuori da una finestra, lo accendi impostando la temperatura che preferisci. Le bocche dell’aria sono sulla parte superiore della scocca così da rendere ancora più confortevole l’utilizzo. Potente, è anche bello da vedere nella sua colorazione nera.

Acquistalo ora a soli 299 euro su eBay. E non ti dimenticare che selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.