Climatizzatore portatile Olimpia Splendid: una esclusiva Amazon in sconto

Il climatizzatore portatile Olimpia Splendid è un prodotto esclusivo Amazon che ha dimostrato di essere uno dei più venduti sul sito. Questo apparecchio è stato progettato per offrire la massima efficienza energetica, con un basso impatto ambientale e una capacità di refrigerazione di 8.000 btu/h. Attualmente in sconto del 13% su Amazon, puoi acquistare questo fantastico dispositivo al prezzo vantaggioso di soli 259,90 euro. L’occasione perfetta per affrontare le giornate estive ormai alle porte.

Climatizzatore portatile Olimpia Splendid: l’offerta che stavi cercando per l’estate

Il climatizzatore portatile Olimpia Splendid è in classe A e ha una dimensione compatta di 70 cm di altezza e 35 cm di larghezza, rendendolo facilmente trasportabile da una stanza all’altra. Inoltre, è dotato di un gas refrigerante naturale R290, che ha il minimo impatto sul riscaldamento globale con un GWP (Global Warming Potential) di soli 3, rispettando così l’ambiente.

Il design del climatizzatore portatile Olimpia è elegante e moderno, con comandi digitali e un telecomando che permettono di impostare facilmente tutte le funzioni: ventilazione, raffreddamento, deumidificazione, auto, sleep, timer, auto-restart. Inoltre, è privo di una tanica per la condensa e il tubo in dotazione la scarica automaticamente, eliminando la necessità di svuotare manualmente la tanica.

Per coloro che cercano una garanzia supplementare, è possibile iscriversi sul sito web di Olimpia Splendid nella sezione Garanzie entro 30 giorni dall’acquisto del prodotto per ricevere la Garanzia Elite Olimpia Splendid, che aggiunge gratuitamente 1 anno alla garanzia di legge.

In sintesi, il climatizzatore portatile Olimpia Splendid è un prodotto altamente efficiente, rispettoso dell’ambiente e facile da utilizzare. La sua dimensione compatta lo rende ideale per ambienti domestici, come una camera da letto, un ufficio o un soggiorno. Non lasciarti scappare l’offerta del 13% di sconto su Amazon e goditi un clima fresco e confortevole in casa tua ad un prezzo vantaggioso di soli 259,90 euro. Mi raccomando, non perdere ulteriore tempo, i pezzi a disposizione sono quasi finiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.