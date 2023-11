Climatizzatore portatile in super offerta su Amazon: risparmi il 25%

Il climatizzatore portatile Olimpia Splendid Compact 9 P è la soluzione ideale per garantire comfort climatico in modo pratico ed efficiente. Attualmente in offerta a 267,55€, con uno sconto del 25% rispetto al prezzo consigliato di 359,00€, questo climatizzatore si distingue per le sue caratteristiche all’avanguardia e il design compatto.

Il Dolceclima Compact 9 P è un climatizzatore portatile in classe energetica A, garantendo un basso impatto ambientale e un consumo energetico ottimizzato. Insomma, potrai tenere sotto controllo le temperature di casa e rendere la tua vita più confortevole senza doverti preoccupare dei consumi.

Con una capacità di refrigerazione di 9.000 Btu/h e 2.34 kW, questo climatizzatore è progettato per offrire un rapido raffreddamento degli ambienti, rendendolo adatto a diverse dimensioni di stanze.

Il pannello di controllo touch e il telecomando consentono di regolare facilmente le funzioni del climatizzatore, tra cui ventilazione, raffreddamento, deumidificazione, modalità auto, sleep, turbo, timer e standby.

Nonostante la presenza del compressore, il Dolceclima Compact 9 P è progettato per offrire un livello di silenziosità assoluto. Non dovrai scegliere tra il fresco e il comfort di una casa silenziosa.

Renditi padrone del tuo clima domestico con il Dolceclima Compact 9 P di Olimpia Splendid, ora a un prezzo conveniente su Amazon. Approfitta di questa offerta per unire efficienza energetica, comfort e praticità in un unico dispositivo.

