Climatizzatore Olimpia Splendid Dolceclima: prezzo bomba (-141€)

In estate soffri il caldo e in inverno il freddo e non sai come fare per creare un clima ideale e confortevole all’interno della tua casa o in ufficio? Vorresti un dispositivo che possa esserti utile in tutte le stagioni senza acquistare più prodotti spendendo il doppio dei soldi? Bene, in tal caso, su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Infatti, oggi e per poco tempo ancora, avrai la possibilità di acquistare questo fantastico climatizzatore Olimpia Splendid Dolceclima Air PRO 14 HP in offerta al prezzo imperdibile di soli 558,52 euro invece di 699,00 euro.

Ebbene si, se ti affretterai e approfitterai subito dello sconto top del 20%, potrai portarti a casa questo utilissimo dispositivo risparmiando più di 140 euro. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai usufruire di importanti vantaggi come ad esempio spedizione e resi gratuiti senza alcun costo aggiuntivo in tutta Italia.

Ma non finisce qui, infatti potrai anche acquistare questo climatizzatore portatile in comodissime rate a tasso zero, ma solo sino al 06/09/2023. Non sei ancora cliente Prime? Puoi sempre attivare la prova gratuita di 30 giorni. Grazie a questo magnifico prodotto, avrai finalmente un climatizzatore portatile ideale per ogni stagione.

Con 3.52 KW di potenza, Dolceclima Air Pro sarà in grado di creare un ambiente fresco in estate e caldo e accogliente in inverno. Avrai il giusto comfort in ogni periodo dell’anno grazie alla presenza di una pompa di calore integrata.

L’impiego di un gas refrigerante naturale R290, contribuirai ad avere un impatto minimo sul riscaldamento globale. Con un display touch a sfioro, il telecomando e l’applicazione Wi-Fi Olimpia Splendid Comfort, portai scegliere le impostazioni in maniera facile e veloce.

Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questo fantastico climatizzatore Olimpia Splendid Dolceclima Air PRO 14 in offerta a soli 558 euro circa. Affrettati, puoi risparmiare più di 140 euro, perché non approfittare subito di questo sconto pazzesco?

