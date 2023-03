Climatizzatore Daikin: risparmio energetico garantito a un prezzo TOP

Il climatizzatore Daikin può trasformarsi nel tuo miglior alleato nell’abbattere la bolletta energetica. In modalità stand-by i consumi di energia si riducono dell’80%, risparmio alimentato anche dalla tecnologia inverter e dalla Econo mode. In queste ore è in offerta sul sito ufficiale di Unieuro a 549,90 euro anziché 799,00 euro, per effetto del 31% di sconto.

Importante: in questi giorni sul sito ufficiale di Unieuro è attiva la promo che ti consente di ricevere un coupon del valore di 20 euro per ogni 100 euro di spesa.

Climatizzatore Daikin in sconto del 31% sul sito di Unieuro

Uno dei principali punti di forza del climatizzatore Daikin è il risparmio energetico garantito sia dalla modalità standby (calcolato in circa l’80%) sia dalla tecnologia inverter, sfruttando la quale il dispositivo del marchio giapponese è in grado di ridurre gli arresti e le ripartenze, in modo non solo da mantenere temperature più stabili, ma anche di abbattere i consumi fino al 30%. E come ciliegina sulla torta è possibile annoverare la modalità Econo, che riduce la potenza assorbita per poi renderla fruibile per altri impieghi che necessitano di potenze elevate.

Se vuoi puoi completare l’acquisto in tre comode rate mensili senza interessi da 183 euro con Klarna e PayPal. E se scegli Klarna, hai anche la possibilità di pagare 30 giorni dopo l’acquisto in un’unica soluzione, senza commissioni aggiuntive. Non paghi inoltre nulla sia per la consegna a domicilio che per il ritiro in negozio, a patto di selezionare quest’ultima opzione al check-out, scegliendo il punto vendita Unieuro più vicino a casa tua.

Se stai cercando una soluzione economica che ti possa far risparmiare sia in estate che in inverno, con un risparmio energetico in stand-by pari a circa l’80%, la scelta ideale è il climatizzatore Daikin, oggi in offerta sul sito di Unieuro. Cogli al volo l’offerta per risparmiare 250 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.