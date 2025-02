Classifica dei migliori 5 notebook a ottimi prezzi in offerta oggi su Amazon

Vuoi un notebook che costi poco per casa, scuola e ufficio? Vuoi qualcosa di più performante o addirittura da gaming? In questa lista trovi tutto ciò che ti serve e, cosa più importante, tutto scontatissimo su Amazon. Quindi bando alle ciance e vediamo subito di cosa parliamo.

Notebook potenti a basso costo: 5 top in offerta

Partiamo da Lenovo IdeaPad Slim 3 con display da 15,6 pollici FHD e AMD Ryzen 5 7520U. Monta 16 GB di RAM, SSD da 512 GB, Windows 11 Home e oggi lo paghi solo 529 euro, in sconto di 120 euro.

Acer Aspire 3 gode invece della CPU AMD Ryzen 7 5700U e di 16 GB di RAM DDR4. Ha un ottimo display da 15,6 pollici FHD LCD con scheda grafica AMD Radeon e un SSD da 1 TB. Oggi è tuo a soli 569 euro.

Andiamo su Intel e troviamo Dell Inspiron da 14 pollici con display touch e Windows 11 Home. Gode del processore Intel Core i5 di 13a generazione supportato da 16 GB di RAM e da un SSD de 512 GB. Puoi averlo a soli 649 euro, invece che 769 euro.

Ottima promo questa che ti consente di avere il formidabile ASUS Vivobook da 15,6 pollici con display a bassa emissione di luce blu e tastiera retroilluminata. Qui troviamo il processore Intel Core i7 con ben 16 GB di RAM, un SSD da 512 GB e scheda grafica Intel Iris Xe. Puoi aggiungerlo al tuo carrello di Amazon a soli 649 euro, anziché 849 euro.

Se invece vuoi un notebook da gaming allora lanciati sul potente MSI Thin d 15,6 pollici che possiede la CPU Intel Core i7 di 13a generazione e la scheda grafica Nvidia RTX 2050 da 4GB. Anche in questo caso ci sono 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. È tuo a soli 799 euro, con un risparmio di ben 150 euro.

Con questi notebook vai sul sicuro e risparmi un bel po' di soldi.