Civilization VI PS4: sconto IMPERDIBILE del 61%

Civilization VI per PlayStation 4 è uno dei giochi più coinvolgenti e appassionanti di simulazione. Oggi, grazie allo sconto FOLLE del 61% su Amazon, puoi avere la possibilità di acquistarlo ad un prezzo stracciato di soli 19,98 euro. Un’occasione più unica che rara.

Civilization VI PS4: a questo prezzo sta andando letteralmente a ruba

Civilization VI ti offre la possibilità di giocare a modo tuo e di scegliere il tuo cammino verso la vittoria. Puoi dominare il mondo con la forza militare oppure puoi fare della tua nazione la culla dell’arte e della cultura. Il gioco ti mette alla prova e ti offre infinite possibilità.

Inoltre, Civilization VI per PlayStation 4 include una modalità multigiocatore cooperativa e competitiva, dove fino a 4 giocatori possono cooperare o disputarsi la supremazia in modalità multigiocatore online. Questa modalità di gioco è un ottimo modo per mettersi alla prova contro altri giocatori e per divertirsi insieme a degli amici.

Civilization VI include anche quattro scenari originali e coinvolgenti, ognuno con ambientazioni diverse e dinamiche di gioco ispirate a fatti storici. In “tycoon dell’outback” puoi partecipare alla colonizzazione dell’Australia, in “l’eredità di jadwiga” devi difendere la Polonia dagli invasori, in “vichinghi, commercianti e saccheggiatori!” devi scegliere un capo vichingo per conquistare l’Europa, mentre in “le conquiste di Alessandro” devi conquistare il mondo conosciuto. Ogni scenario ti offre una nuova esperienza di gioco e ti permette di mettere alla prova le tue abilità di strategia.

Inoltre, Civilization VI ti permette di vestire i panni di uno tra i 24 diversi leader di ogni parte del mondo e di ogni epoca storica. Puoi sviluppare un impero di remunerative rotte commerciali con Cleopatra d’Egitto, sfruttare la forza delle tue legioni con il romano Traiano o puntare tutto sulla cultura con il giapponese Hojo Tokimune. In totale, ci sono 27 leader disponibili nella versione PlayStation 4 di Civilization VI.

In conclusione, Civilization VI per PlayStation 4 è un gioco appassionante e coinvolgente che offre infinite possibilità di gioco. Grazie allo sconto PAZZESCO del 61% su Amazon, è il momento perfetto per acquistarlo ad un prezzo super competitivo di soli 19,98 euro. Metti alla prova le tue abilità di strategia e non lasciarti sfuggire questa occasione unica per avere uno dei giochi più apprezzati degli ultimi anni a un prezzo incredibilmente vantaggioso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.