Circle to Search, basta "taglia e cuci": ora puoi condividere le catture all'istante

In occasione dell’evento Made by Google 2024, Google aveva annunciato una piccola – ma comunque utile – miglioria di Circle to Search: la possibilità di condividere ciò che si è evidenziato è ora in fase di distribuzione.

Basta taglia e cuci: condividi direttamente

Come anticipato, ti tratta di un piccolo aggiornamento, comunque gradito. Dopo aver attivato Circle to Search e aver usato il lazo, comparirà un nuovo pulsante “Condividi” proprio sopra l’area di selezione: si tratta di un nuovo modo, molto più veloce rispetto agli screenshot, per inviare ciò che hai cerchiato ad altri. La nuova funzione eliminerà, di fatto, la necessità di salvare e ritagliare una schermata catturata prima di condividerla.

Inoltre, condividendo direttamente l’area selezionata, si risparmia anche memoria sul proprio dispositivo poiché la cattura non viene salvata nella memoria interna. Ciò non significa che sarà perduta per sempre, perché può essere caricata su Google Photo o Google Keep, in modo tale da mantenerne una copia salvata. La soluzione, tuttavia, appare più adatta per immagini grandi; quando sono troppo piccole e la risoluzione non è particolarmente alta, allora conviene sempre scaricare l’immagine.

Questa nuova funzionalità era stata annunciata, senza troppi clamori, insieme a Gemini Live all’interno di un post datato 13 agosto: in quell’occasione, era stato spiegato che sarebbe stata resa disponibile su tutti i dispositivi Android supportati il mese successivo.