Cinturino sportivo per Pixel Watch a PREZZO SPECIALE su Google Store

Il cinturino sportivo perforato per Pixel Watch, quello originale, è in vendita solo su Google Store nella sezione Accessori. Il prezzo è di soli 49 euro, con le spese di spedizione gratuite. Per conoscere i tempi di consegna esatti, dopo aver aggiunto al carrello l’articolo inserisci il CAP del comune dove abiti: il sistema calcolerà la data di consegna in automatico.

Impermeabile, resistente al sudore e robusto: queste le tre qualità del cinturino sportivo originale per Pixel Watch. Caratteristiche chiave per chi usa lo smartwatch di Google durante i propri allenamenti, sia in palestra che (soprattutto) all’aperto.

I vantaggi del cinturino sportivo per Pixel Watch in vendita su Google Store

Prima di tutto, si tratta del cinturino sportivo originale per Google Pixel Watch, adatto sia alla prima che alla seconda generazione. Su altri store, come ad esempio Amazon, non lo troverai perché semplicemente non è in vendita.

L’altro vantaggio riguarda l’ampia libertà di scelta a livello di colori. Puoi scegliere tra Corallo, Grigio verde, Grigio luna, Nero ossidiana e Grigio creta.

Un ulteriore pro per l’acquisto del cinturino sportivo disponibile sullo store ufficiale di Google è il design perforato. Quest’ultimo aiuta gli amanti del fitness a disperdere il sudore durante l’allenamento.

È disponibile in due taglie: Small e Large. La più piccola è adatta per polsi con circonferenza compresa tra 130 e 175 mm, invece la taglia Large è per polsi con circonferenza compresa tra 165 e 210 mm.

