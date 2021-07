Avete 20€ e dovete fare un regalo tech ad un amico/a ma brancolate ancora nel buio? Benissimo: vi suggeriamo 5 genialate tech da acquistare su Amazon… “prima di subito“. Questi gadget hanno tutti un costo molto basso ma una grande utilità. Non di meno, sono semplicemente… belli e sfiziosi da regalare o, perché no, anche auto-regalarsi di tanto in tanto. Ma andiamo con ordine.

Su Amazon troverete il regalo perfetto

Il primo gadget di cui vi parliamo è – forse – il più banale ma, per certi versi, anche il più utile. Parliamo di un paio di auricolari True Wireless Stereo di UMI, un brand di Amazon, che costa circa 24€. Grazie agli sconti del giorno e ai coupon preposti, li porterete a casa a meno di 20€. Sono cuffie ottime per l'ascolto della musica durante l'attività fisica o per la visione di un film e/o serie TV in streaming. Non ci sentiamo di consigliarle per le telefonate e per le videocall; se il vostro utilizzo è questo, suggeriamo i prodotti di fascia di Samsung, Huawei o Apple.

Il secondo prodotto invece è un cappello smart di ultima generazione. Parliamo di un berretto invernale (sì, non proprio il massimo con i 40° che ci sono in questi giorni) ma che risulta interessante per tutti coloro che non amano le cuffie cablate e non ma vogliono comunque ascoltare la musica quando vanno a correre o fanno una passeggiata in centro. Il marchio che realizza tale accessorio si chiama COPOT. Come funziona questo articolo? Easy: c'è una piccola cassa all'interno del berretto dalla quale uscirà poi l'audio grazie alla connessione Bluetooth. Non dovrete far altro che collegare il telefono a questo capo e il gioco sarà fatto. Il prezzo? 17,98€.

Parliamo adesso di un salvadanaio smart: costa circa 11,99€ e ha uno schermo LCD su un coperchio che serve per contare le vostre monete. Ha una capienza massima di 1,8L e può contenere fino a 800/1000 monete. È un ottimo prodotto, soprattutto se avete l'abitudine di conservare i soldi spicci. Ideale se volete fare un regalo simpatico, istruttivo e tecnologico ad un bambino/a.

Dulcis in fundo, l'adattatore 6 in 1 di inCharge serve per avere sempre con sé i cavi di ricarica di qualsiasi gadget tecnologico: troviamo due porte USB C, una USB A, una lightning e una microUSB. Costa 19,99€ ed è utilissimo, piccolo e si può attaccare al mazzo delle chiavi di casa o della macchina.

Concludiamo con una fantasticva Ring Light da tavolo: 19,99€ e farete felici tutti gli amanti dei selfie e i video-addicted. La luce LED è dimmerabile, si può settare il colore grazie alla tecnologia RGB e, volendo, si può anche impostare la temperatura colore.

