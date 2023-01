Cinema in casa: un proiettore del genere ed hai la tua sala PERSONALE

Hai sempre sognato di guardare film e serie TV a casa come se fossi al cinema? Del tutto possibile se porti a casa un proiettore di prima qualità. Certo, è un investimento ma pensa a tutto il divertimento che ti aspetta e alla qualità di cui puoi godere direttamente dal divano.

Grazie alla promozione in corso su Amazon, lasciati dire che concludi un vero e proprio affare. Infatti ti basta aprire la pagina e spuntare il coupon per ottenere uno sconto di 70€ e completare l’acquisto con soli 209€.

Ricorda che basta avere un abbonamento Prime attivo sul tuo account per ricevere tutto a casa senza costi aggiuntivi e in tempo record.

Proiettore di prima qualità: con supporto al 4K è invincibile

Questo proiettore portatile è un vero passo vincente. Grazie alla sua connettività WiFi puoi anche dire addio ai cavi e cavetti e riprodurre tutti i contenuti che vuoi direttamente da smartphone e così via.

Di prima qualità sotto tutti i punti di vista, è piccolo e portatile per utilizzarlo in una stanza a tuo piacimento e perché no, portarlo anche a casa di amici quando ne hai bisogno.

Pensa che è Full HD ma ha anche supporto al 4K per non fartene mancare una. La caratteristica vincente, tuttavia, è data dai 9800 Lumens che regalano una vista veramente nitida, spettacolare e piena di colori.

Se anche tu hai un ricordo sbiadito di quei proiettori che usavano a scuola, non ti preoccupare perché la tua esperienza non sarà così.

Ovviamente puoi utilizzarlo anche con TV Stick, console gaming e tanto altro ancora mediante le porte HDMI e USB.

Cosa fai, stai ancora aspettando? Collegati immediatamente su Amazon per spuntare il coupon e acquistare questo meraviglioso Proiettore portatile WiFi a soli 209,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.