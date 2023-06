CINEMA in casa con meno di 100€: proiettore WiFi 1080p eccezionale

Se vuoi goderti serie TV e film come se fossi al cinema ma con la possibilità di mettere i piedi nelle pantofole non hai altra soluzione che creare una sala direttamente in casa tua. Impegnativo? Mai e poi mai se scegli i giusti prodotti. Ad esempio questo mini proiettore portatile che non solo occupa zero spazio, ma sistemi praticamente dove vuoi.

Con una sola mossa hai tutte le comodità a casa tua e non rinunci alla qualità. Collegati immediatamente su Amazon dove ti aspetta il ribasso del 23% per completare l’acquisto con soli 99,68€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Mini proiettore WiFi: tutta la comodità in un unico prodotto

Comodissimo perchè oltre ad essere piccolo e portatile, questo mini proiettore si fa utilizzare senza mille cavi. Grazie alla tecnologia Bluetooth e al suo essere WiFi, hai tutto quello che ti occorre a portata di mano. Collega smartphone, computer o qualunque altro prodotto in una sola mossa e inizia con lo streaming e le maratone.

Ha una risoluzione 1080p Full HD per non ignorare neanche un dettaglio e grazie agli 800 Lumens hai una luminosità pazzesca che non ti fa strizzare gli occhi. Esattamente la stessa esperienza che avresti seduto nel cinema della tua città.

Con possibilità di zoommare i contenuti e la correzione trapezoidale hai ben poco da temere. Insomma, anche se è la prima volta che acquisti un prodotto del genere, impari ad utilizzarlo in una sola volta.

Supporta una serie di dispositivi molto inclusiva, per citartene qualcuno ti dico: HDMI, USB, VGA, AV e SD, TV Stick, PC, laptop, DVD, Chromecast, PS5 e XBOX.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.