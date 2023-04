Il cinema a casa con questo proiettore FHD in SUPER SCONTO (-200€)

Oggi ti segnalo un’offerta al limite della follia che ti permette di avere un dispositivo che ti porta il cinema direttamente a casa. Fai presto perché lo sconto durerà poco. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il proiettore FHD Ultimea a soli 99,99 euro, invece che 299,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Goditi questo ribasso del 53%, più un ulteriore sconto con il coupon e risparmi ben 200 euro sul totale. Un’opportunità davvero da non lasciarsi scappare. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out.

Proiettore FHD Ultimea: compatto, versatile, bellissimo

Questo proiettore portatile ha una risoluzione FHD a 1080P con una luminosità di 10.000 lumen. Il che si traduce in immagini sempre perfette, con colori vivaci e brillanti. Non affatica la vista e ti permette di trasformare qualsiasi parete in uno schermo gigante. Potrai facilmente decidere la grandezza delle immagini spostando rotella per avere l’impostazione che desideri.

Puoi connettere i tuoi dispositivi tramite Bluetooth e proiettarne quindi l’immagine sullo schermo in modo veloce. Oppure puoi usare uno dei due ingressi HDMI o una chiavetta USB. È dotato anche di un ingresso audio e uno per le cuffie.

Non ci sono dubbi, a un prezzo del genere è un vero affare. Sii rapido perché come ti dicevo queste sono davvero occasioni rare che svaniscono in poco tempo. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo proiettore FHD Ultimea a soli 99,99 euro, invece che 299,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.