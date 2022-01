Il mercato degli smartphone torna a crescere in Cina, anche per Apple

Gli ultimi dati ufficiali circa il volume di mercato degli smartphone venduti in Cina registra un incredibile incremento del 15.9% YoY durante il 2021 nonostante il settore sia ancora colpito dalla crisi dei semiconduttori che, secondo le ultime analisi, dovrebbe tornare alle condizioni ottimali soltanto a partire dalla seconda metà del 2022. I dati fanno riferimento a più di 342 milioni di smartphone venduti all'interno del mercato cinese, un valore che appare agli analisti molto simile a quello che si registrava negli anni precedenti alla pandemia da Coronavirus.

Torna a crescere il mercato degli smartphone in Cina

I dati raccolti e analizzati dalla China Academy of Information and Communications (CAICT), infatti, dimostrano chiaramente un vistoso balzo in avanti dei brand più importanti del settore che negli ultimi anni avevano invece sofferto non poco i problemi legati alla pandemia. Il mercato cinese è uno dei più competitivi sul mercato: il bacino di utenti è uno dei più ampi e la competizione, soprattutto nella fascia media, è serratissima.

Apple, attualmente, come unico brand “estero”, sta continuando a vedere crescere la sua quota di mercato all'interno della Cina. Nel corso di quest'anno, inoltre, secondo gli analisti del CAICT, è prevista una ulteriore crescita del mercato degli smartphone in Cina fino a raggiungere i valori del 2019 quando si erano raggiunti i circa 380 milioni di smartphone venduti.