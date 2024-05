Cialde ESE caffè Borbone miscela Oro: 100 a soli 17€ su Amazon!

Ehi, amanti del caffè napoletano, preparatevi per un’offerta che farà ballare di gioia anche i più esigenti! Su Amazon, 100 cialde compostabili per macchinette con sistema ESE della deliziosa miscela Oro di Caffè Borbone sono in vendita a soli 17,68 euro! Un affare così dolce da far svenire pure i caffettieri più duri!

Gusto napoletano con il caffè Borbone Miscela Oro

Il gusto autentico del caffè Borbone Miscela Oro nonché la sintesi perfetta tra gusto e raffinatezza, cremosità, dolcezza, carattere, la miscela oro, appaga anche i palati più esigenti che desiderano sorseggiare il sapore vero della bella Napoli.

Questa offerta su Amazon è una vera e propria goccia di felicità per gli amanti del caffè, con la spedizione veloce e gratuita in tutta Italia grazie ad Amazon Prime! Quindi, non perdete tempo: fatevi un regalo per il palato e godetevi ogni sorso di questo delizioso caffè Borbone Miscela Ora nella comodità di casa vostra o del vostro ufficio.