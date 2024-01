Cialde Caffè Borbone: OFFERTA MAGICA su eBay (0,16€)

Approfitta subito di una fantastica offerta su eBay. In questo momento, a un prezzo eccezionale, acquisti 150 Cialde Caffè Borbone a soli 23,99 euro, invece di 34,90 euro. In pratica stai pagando una cialda solo 0,16 centesimi di euro. Una promozione magica in quantità limitata. Quindi sbrigati ad acquistarle e scopri quanto è buona la selezione di Miscela Rossa. Tra l’altro la consegna gratuita è inclusa nel prezzo con Servizio eBay Premium e Garanzia Cliente eBay.

Cialde Caffè Borbone Miscela Rossa: gusto forte e deciso

Scegli un gusto forte e deciso con le Cialde Caffè Borbone Miscela Rossa. Questa selezione di chicchi è l’ideale per chi la mattina e durante il giorno vuole darsi una scossa di vitalità. Ogni caffè regala pura energia nel gusto. Forte e cremosa, questa miscela è allo stesso tempo deliziosa. Il suo carattere deciso e persistente è inconfondibile e infonde una profonda sensazione di piacere al palato. Confezionate singolarmente, le cialde mantengono la freschezza del chicco appena macinato.

Acquistane 150 a soli 23,99 euro, invece di 34,90 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.