Ciabatta Multipresa Verticale: 4 USB e 8 Schuko a 16€, FOLLIA

Ottimizza il tuo spazio di lavoro o studio con questa incredibile Ciabatta Multipresa Verticale. Salvaspazio, è la soluzione ideale per avere tutto in ordine e proteggere i tuoi dispositivi collegati. Oggi la acquisti a soli 16,99 euro, invece di 19,99 euro, grazie al Coupon disponibile sulla pagina dell’articolo. L’offerta in questione la trovi solo su Amazon che ti regala anche la consegna gratuita se sei un cliente Prime.

Ciabatta Multipresa Verticale: perfetta per tutto

La Ciabatta Multipresa Verticale OLEKE è perfetta per tutti i tuoi dispositivi. Prima di tutto offre 4 porte USB e 8 prese Schuko. Inoltre ha un cavo di ben 3 metri per posizionarla dove vuoi. Una volta collegata alla presa di corrente ottieni una protezione da sovraccarico e una postazione che può alimentare tutti i device senza problemi. Inoltre, il design è stato pensato a prova di bambini. Un’ulteriore sicurezza in più.

Acquistala subito a soli 16,99 euro, invece di 19,99 euro. Ricordati però di attivare il Coupon visibile sulla pagina dell’articolo. Questa è un’offerta speciale per i clienti Prime. Quindi iscriviti subito per attivare una prova gratuita di 30 giorni. Così accederai a tantissimi vantaggi tra cui prezzi sempre vantaggiosi, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Amazon Music, Prime Video, Audible e molto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.