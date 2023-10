Ciabatta multipresa a torre in DOPPIO SCONTO su Amazon

Se hai bisogno di più prese e porte USB per tenere tutti i tuoi dispositivi elettronici in carica, allora non puoi perdere l’opportunità di acquistare la ciabatta multipresa Sameriver, ora in un’offerta straordinaria su Amazon con un doppio sconto da applicare direttamente in pagina: la pagherai soltanto 20,99 euro invece di 39,99.

Questa ciabatta multipresa è il complemento perfetto per la tua scrivania, il tuo ufficio o la tua casa. Con un cavo di 3 metri, offre la flessibilità di posizionarla ovunque tu desideri. Inoltre, il design a torre risparmia spazio rispetto alle tradizionali ciabatte con prese multiple, consentendoti di massimizzare l’utilizzo dello spazio disponibile.

Ciabatta multipresa a torre in offerta

Sulla parte inferiore noterai la presenza di porte USB per una ricarica rapida. Con 1 porta USB-C e 3 porte USB-A, puoi caricare rapidamente il tuo smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici. La ciabatta è in grado di riconoscere il dispositivo collegato e fornire la migliore velocità di ricarica, garantendo la massima efficienza.

Per la massima comodità, la ciabatta multipresa Sameriver è dotata di quattro interruttori di controllo indipendenti, due su ogni lato. Questo significa che puoi spegnere facilmente più dispositivi contemporaneamente quando non sono in uso, risparmiando energia elettrica.

In termini di sicurezza, questa ciabatta offre protezione multipla da sovraccarico, sovratensione, flash e cortocircuito. In caso di sovraccarico o cortocircuito, la ciabatta spegnerà automaticamente la corrente per evitare danni ai tuoi dispositivi. Basta premere il pulsante di reset e riavviare il sistema in modo sicuro.

Questa è un’opportunità unica per ottenere una ciabatta multipresa di alta qualità a un prezzo incredibilmente ridotto. Non rinunciare a questa occasione per organizzare e semplificare la gestione dei tuoi dispositivi elettronici.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.