Ciabatta intelligente TP-Link Tapo P300: casa Smart a un prezzo super conveniente

La ciabatta intelligente TP-Link Tapo P300 è in promozione su Amazon a soli 29,99 euro invece di 49,99 euro. Acquistandola trasformate la vostra casa in un piccolo esempio di domotica intelligente spendendo semplicemente poche decine di euro. Tutto questo grazie allo sconto di Amazon del 40%. Le spedizioni sono gratuite e rapide per tutti i clienti Prime.

Ciabatta intelligente TP-Link Tapo P300: caratteristiche principali

Tapo P300 è la Multipresa intelligente con supporto Wi-Fi 2.4GHz che integra 3 prese smart che possono essere gestite autonomamente e 3 porte USB per ricarica rapida. Dal design compatto, Tapo P300 è un aiutante smart che permette di gestire accensione e spegnimento degli elettrodomestici collegati in pochi click, ovunque vi troviate. Tapo P300 permette di gestire in autonomia ogni presa: la funzionalità Programmazione permette di creare impostazioni on/off in determinati orari della giornata. La funzionalità Timer invece crea dei countdown di accensione e spegnimento per i tuoi elettrodomestici.

La multipresa Tapo P300 integra 2 porte USB-A per ricarica rapida QC3.0 e una porta USB-C per fornire energia a dispositivi con alimentazione fino a 18 W. Presente una comoda Modalità Assenza che consente a Tapo P300 di attivare in maniera casuale gli elettrodomestici connessi – come TV, lampade, radio – in modo da simulare la vostra presenza in casa e scoraggiare visite indesiderate. Infine Tapo P300 è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant: sfruttate il controllo vocale sulla presa per attivare gli elettrodomestici quando avete le mani occupate!

Potete acquistare la ciabatta intelligente di TP-Link su Amazon a soli 29,99 euro Se l’acquistate oggi, la potete ricevere in meno di 48 ore se siete clienti Prime. Non vi scordate che lo sconto del 40% vi permetterà di risparmiare ben 20 euro.

