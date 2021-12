Ci risiamo: Apple chiude altri negozi a causa del CoVid-19

Apple ha chiuso altri sette negozi al dettaglio questa settimana a causa dell'aumento dei contagi da CoVid-19 (variante Omicron e Delta).

La scorsa settimana l'OEM di Cupertino ha chiuso alcuni dei suoi negozi al dettaglio negli Stati Uniti e in Canada a causa della diffusione della nuova variante del Coronavirus (Omicron). Secondo quanto riferito, questo numero è destinato a crescere nelle prossime settimane.

Bloomberg ha riferito mercoledì che da martedì la società ha dovuto chiudere sette Apple Store a causa di molti casi positivi di CoVid-19 tra i dipendenti. La maggior parte dei negozi chiusi si trova negli Stati Uniti, mentre uno di questi è in Canada. I negozi chiusi sono:

Secondo le politiche aziendali, un negozio al dettaglio dovrebbe essere chiuso quando circa il 10% dei membri del personale risulta positivo al Coronavirus. Altri store sono stati chiusi la scorsa settimana a Miami, Maryland e Ottawa. All'inizio di questo mese, la società aveva già chiuso un altro Apple Store in Texas a causa di cluster di contagi tra i dipendenti.

L'azienda ha comunicato, in una dichiarazione a Bloomberg, che la società monitora costantemente la situazione CoVid-19 per garantire che i suoi clienti e dipendenti siano al sicuro.`

Monitoriamo regolarmente le condizioni e adegueremo le nostre misure sanitarie per supportare il benessere di clienti e dipendenti. Rimaniamo impegnati in un approccio globale per i nostri team che combini test regolari con controlli sanitari giornalieri, mascheramento di dipendenti e clienti, pulizia profonda e congedo per malattia retribuito.