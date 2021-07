Sei in cerca di un tablet fantastico? Non puoi lasciarti scappare questa offerta che è spaziale: con soli 283,65€ ti porti a casa il meraviglioso Chuwi UBook in promozione su Amazon. Grazie al doppio sconto risparmi numerosi euro, il che è ottimo.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Chuwi UBook: il tablet 2 in 1 che ti ammalia

Il tablet 2 in 1 di Chuwi, il suo UBook, è un portento: ti permette di avere due dispositivi in uno e ricorda molto un Surface Pro in termini di estetica e funzionalità. Disponibile in colorazione nera, arriva a casa tua con tastiera e penna inclusi per poterti sbizzarrirti fin da subito.

Ti mette a disposizione un ampio display da 11,6 pollici con risoluzione 1080 pixel. Ciò significa che non solo navighi online senza problemi, ma ti gusti lo streaming nei migliori dei modi. Non ti scordare che come sistema è presente Windows 10 e quindi puoi fare tutto quello che faresti con un normalissimo computer… perché in poche parole lo è.

Il processore Intel con gli 8 GB di RAM sono importantissimi visto che ti consentono di aprire software, pagine web e tutto ciò che vuoi senza rallentamenti. Se poi hai ancora dubbi, sappi che la memoria integrata è da 256 GB su SSD, dunque velocissima. Non è sufficiente? La puoi espandere a piacimento con una MicroSD.

Per ultima ma non per importanza, la batteria ha un'ottima capacità.

Acquista subito il tuo Chuwi UBook Table 2 in 1 su Amazon a soli 283,65€. Attiva il coupon per risparmiare altri 30€. Lo ricevi in sole 48 ore se sei abbonato Prime o gratuitamente se sei cliente standard. Per questa ultima opzione devi optare per le consegne nei punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

