Chuwi SurPad 2 in 1 è il tablet in offerta su Amazon a soli €200,15.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Il tablet che stavi cercando: Chuwi SurPad 2 in 1

Completo di tutto il dispositivo di Chuwi, il SurPad 2 in 1, si presenta con un'estetica interessante e curata nei minimi particolari. Disponibile in colorazione nera, arriva insieme a quella che è la sua custodia dotata di tastiera per facilitare le operazioni di scritture e regalare all'utente un utilizzo che va oltre a quello del semplice tablet.

Il display montato ha un'ampiezza di 10,1 pollici e vanta una visione ottimale grazie alla sua risoluzione 1920 X 1200 pixel. Le cornici, inoltre, sono estremamente sottili così da garantire un'esperienza complessiva di alto livello.

Il processore montato è un Mediatek Helio P60 che viene abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. Attraverso queste specifiche tecniche, il dispositivo e veloce dinamico in tutte le sue funzioni.

Ovviamente stiamo parlando di un tablet completo e proprio per questo vanta due fotocamere, una frontale e una posteriore. In particolar modo la webcam frontale vanta una lente da 8 megapixel per consentire all'utente di partecipare a videochiamate o registrare video in piena libertà.

Non è da dimenticare la batteria che possiede una capacità di 8000mAh più che sufficiente ad affrontare una giornata fuori casa senza dover ricorrere al caricatore.

In conclusione, all'interno del tablet è possibile inserire fino a due SIM rendendo il prodotto compatibile sia con le connessioni WiFi che 4G LTE.

Chuwi SurPad 2 in 1 è acquistabile su Amazon soli €200,15.

La promozione valida fino al 22 giugno 2021

