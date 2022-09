Chuwi LarkBook X, notebook bello come un MacBook a prezzo FOLLE

Questa offerta di Amazon è così bella che è quasi impossibile ignorarla. Il bellissimo notebook Chuwi LarkBook X crolla di prezzo su Amazon con il 26% di sconto ad appena 288€. A questo prezzo hai l’opportunità di stringere tra le mani un computer portatile che non ha nulla da invidiare ai modelli molto più costosi.

Realizzato con materiali di buona fattura e con un design che ricalca la linea dei MacBook di Apple, il notebook di Chuwi ha tutte le carte in regola per rispondere alle tue personali esigenze e assicurarti un’esperienza di utilizzo di buon livello.

Il notebook Chuwi LarkBook X è in offerta su Amazon al prezzo più economico di sempre

Frontalmente è presente un bellissimo pannello da 14.4 pollici ad altissima risoluzione con il supporto ai comandi touch, mentre sotto il cofano è presente un potente processore Intel perfettamente ottimizzato per assicurarti un perfetto equilibrio tra potenza e ottimizzazione dei consumi.

Inoltre, il notebook presenta anche l’entrata per il jack audio, una porta per collegare rapidamente le schede microSD, una porta USB 3.0 e una porta USB Type-C. Il tutto è come sempre gestito da Windows 10 che ti assicura sempre estrema reattività e la piena compatibilità con tantissime applicazioni.

Non farti scappare questa incredibile occasione e metti subito nel carrello il bellissimo notebook fintanto che è disponibile in offerta a un prezzo ridicolo. Se lo acquisti subito ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.