CHUWI HiPad XPro: il tablet da 10,5 pollici che vogliono tutti (169€)

Hai bisogno di un tablet che costi poco ma vuoi evitare grandi delusioni? Allora ho trovato l’offerta giusta per te. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello CHUWI HiPad XPro a soli 169,99 euro, anziché 199,99 euro.

Perché proprio questo tablet? Beh in realtà ci sono diverse cose che lo rendono molto interessante, a partire dal prezzo. A meno di 170 euro non si trova molto in giro e non con questo scomparto hardware. Questo tablet ha un ottimo processore, tanta memoria ed è anche molto bello e leggero. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out.

CHUWI HiPad XPro è il tablet da prendere adesso

CHUWI HiPad XPro monta il processore Octa-core UNISOC T616, che con i suoi 6GB di RAM garantisce ottime prestazioni. Android 12 rende tutto più veloce e fluido per un’esperienza da top gamma. Ha un bellissimo display da 10,5 pollici FHD con tecnologia IPS, che restituisce colori vividi e immagini piene e dettagliate.

In questa versione avrai ben 128GB di memoria disponibile e potrai anche aumentarla tramite microSD fino a 1TB. Inoltre puoi inserire fino a 2 SIM e usare sia la tecnologia LTE che la WiFi o il Bluetooth. È dotato di una super batteria da 7000 mAh che ti permette di usarlo dalle 7 alle 10 ore a pieno regime. E poi è molto leggero e sottile, pesa solo 500 grammi ed è spesso 7,3 mm.

Davvero un’occasione d’oro dunque. Ma per non perderla devi essere rapido. Per cui vai adesso su Amazon e acquista il tuo CHUWI HiPad XPro a soli 169,99 euro, anziché 199,99 euro. Se completi l’ordine ora lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.