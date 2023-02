Chuwi HiPad XPro fa un BAFFO alla concorrenza, pauroso è dir poco

Tablet a destra e a sinistra ma vale veramente spendere un abisso di soldi quando ne vuoi acquistare uno? Certo, ti puoi affidare a marchi ben conosciuti ma sappi che dietro i modelli più blasonati ci sono tanti punti ciechi. Se ti dicessi che puoi spendere poco ma avere tutto a portata di mano? Ti basta scegliere il Chuwi HiPad XPro per non scendere a compromessi.

Disponibile su Amazon con un bello sconto di 30€ è l’acquisto da compiere al volo. Collegati e spunta il coupon per averlo a soli 169,99€.

Le spedizioni sono veloci e senza costi aggiuntivi con Prime.

Chuwi HiPad XPro, il tablet dei sogni esiste

Lo definisco un sogno perché per la qualità prezzo che ti offre, Chuwi HiPad XPro non ti fa scendere a compromessi. Pensa che rispecchia esattamente il numero che vedi e non solo ti permette di avere tutto quello che hai sempre desiderato ma persino di più.

Display ampio e con risoluzione ultra avanzata per far brillare gli occhi con la qualità e sistema Android 12 con servizi Google che ti consentono di scaricare qualunque applicazione. Utility, streaming e gaming a portata di mano tutti i giorni.

Audio ottimo e memoria da 128 GB che espandi con una semplice TF. Se questo non è abbastanza sappi che hai a portata di mano anche uno slot per inserire una SIM. In questo modo hai sia la connettività WiFi che 4G LTE fuori casa.

Altro punto forte non può che essere la batteria con la sua autonomia che fuori casa ti fa stare senza pensieri. Lascia il caricatore a casa: non ne avrai bisogno.

Senti un po’, è la tua occasione di portare a casa un Chuwi HiPad XPro a prezzo ridotto: apri Amazon e spunta il coupon per averlo a soli 169€.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

