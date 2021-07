Chuwi hiPad X è in offerta su Amazon a €143,65. Grazie a un ribasso del 15% te lo puoi portare a casa a un prezzo competitivo che crea un'ottima opportunità di acquisto.

Un tablet che ha tutto al posto giusto: Chuwi hiPad X

Chuwi hiPad x è un dispositivo che ti consente di avere tutto a portata di mano. Il suo design semplice ma curato nei minimi particolari lo rende un tablet esteticamente apprezzabile, sebbene il vero punto forte sia all'interno della scocca.

Attraverso un display da 10,1 pollici ti viene assicurata una visione dei contenuti immersiva e di qualità elevatissima. Infatti la risoluzione è una full HD che ti consente di goderti contenuti in streaming in modo superbo. Il processore Mediatek Helio che è un octa core favorisce l'utilizzo di più applicazioni alla volta senza che il tablet si blocchi o in ogni caso subisca dei rallentamenti. Inoltre i 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione sono due caratteristiche ulteriori che non devi sottovalutare.

Questo dispositivo è un ottimo acquisto se sei in cerca di una batteria che ti permette di passare un'intera giornata fuori casa senza doverti preoccupare della ricarica.

Puoi anche sbizzarrirti con lo scattare foto e registrare video visto che sono presenti due fotocamere ossia una frontale e una posteriore o effettuare videochiamate sia con la rete WiFi che con la rete 4G. Infatti al suo interno puoi inserire fino a 2 schede telefoniche alla volta.

