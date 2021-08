Chuwi Hi10 X è in offerta lampo su Amazon a soli 186,75 euro. Il ribasso del 25% rispetto al prezzo di listino è suddiviso in uno sconto del 15% sul prezzo di listino e in un ulteriore sconto del 10% da attivare selezionando l'apposito coupon prima di mettere il prodotto nel carrello.

Chuwi Hi10 X: un tablet davvero portentoso

Impossibile definire il Chuwi Hi10 X un semplice tablet poiché è in grado di offrire il massimo delle performance a un prezzo riduttivo. In questa configurazione senza tastiera, ha un ampio display da 10,1 pollici con cui potete guardare contenuti in streaming e persino sperimentare qualche gioco. A differenza di molti altri tablet, essendo questo anche un PC ha come sistema Windows 10 che è semplicissimo da utilizzare e concede una libertà più unica che rara.

Al suo interno avete a disposizione un processore Intel che viene affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per svolgere tutte le attività senza rallentamenti o intoppi. In più se doveste esaurire la memoria interna, potete inserire una MicroSD e risolvere ogni problema.

Acquistate subito il vostro tablet PC Chuwi Hi10 X su Amazon a soli 186,75 euro in offerta lampo. Le spedizioni sono effettuate in sole 24 ore se siete membri Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tablet