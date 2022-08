CHUWI HeroBook Air a un prezzo mai visto, meno di 170 euro

Sembra incredibile ma è tutto vero. Con questa super offerta di Amazon puoi mettere subito nel carrello il tuo CHUWI HeroBook Air da 11,6 Pollici a solo 167,20 euro invece di 209 euro.

HeroBook Air è un portatile con tastiera full-size e touchscreen, dotato di porta mini-HDMI, WiFi e Bluetooth. Ha una scheda grafica Intel HDU graphic 600 con risoluzione HD da 1366×768. È spesso soltanto 17 cm e pesa poco meno di 1 Kg.

Si tratta di un’offerta da cogliere al volo per chi vuole qualcosa di leggero senza rinunciare alla potenza e soprattutto a un prezzo mai visto. Tra l’altro, grazie ad Amazon, se ordini subito, potrai ricevere il tuo portatile a casa in pochissimi giorni e con reso gratuito.

CHUWI HeroBook Air: Tutto quello che serve in pochissimo spazio

HeroBook Air è un portatile con processore Intel Celeron N4020 dual-core fino a 2,8GHz. Ottima potenza a un prezzo piccolissimo. Inoltre avrai incluso e già installato Windows 10 Home con la possibilità di passare a Windows 11 senza nessun costo aggiuntivo.

Monta una memoria SSD integrata da 128 GB, espandibili fino a 1TB, per salvare tutto ciò che serve, senza sacrificare nulla. Ha una batteria da 4800 mAh adatta per lavorare almeno 4h a pieno regime senza dover usare il caricatore. Inoltre possiede le tecnologie di connettività WiFi 802.11b/g/ne e Bluetooth 4.2, che lo rendono un portatile adatto a ogni genere di lavoro.

Infine grazie alla sua fotocamera frontale da 0,3 MP e il microfono vocale integrato è un portatile adatto anche per fare videoconferenze, senza dover installare altri costosi strumenti. Costruito per essere leggero e maneggevole HeroBook Air può essere facilmente trasportato in una piccola borsa. Una volta chiuso, infatti, è poco più grande di una rivista.

Non aspettare oltre. Approfitta dell’offerta Amazon e metti nel carrello il tuo CHUWI HeroBook Air da 11,6 Pollci Ultrabook a solo 167,20 euro invece di 209 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.