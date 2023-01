CHUWI è la scelta DA FARE se vuoi un tablet potente FULL HD

Non solo ha un display sensazionale ma questo Chuwi HiPad X Tablet è un prodottino su cui mettere le mani assolutamente se vuoi acquistare qualcosa che ne vali la pena e a prezzo più che ragionevole.

Con il ribasso del 15%, il prezzo crolla su Amazon a soli 169€.

CHUWI HiPad x: il tablet che ti fa sognare ad occhi aperti

Tra tutti i tablet sul mercato, sotto la soglia dei 200 euro questo modello di Chuwi è da prendere assolutamente in considerazione. Con ottime recensioni e un prezzo che rispecchia le sue specifiche, è senza ombra di dubbio un best buy.

Conta che ti mette a portata di mano un bel display da 10 pollici in risoluzione avanzata ossia una full HD. In questo modo puoi goderti streaming così come applicazioni e gaming mobile senza mai strizzare gli occhi.

Parti con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria, ma grazie alla scheda SD puoi espandere quest’ultima a piacimento per non avere mai un singolo problema.

Audio ottimo, fotocamere presenti e Bluetooth e GPS che non mancano all’appello. Con tanto di sistema Android e servizi Google, non puoi avere problemi sotto nessun punto di vista.

Altra caratteristica che ne vale la pena? La batteria da 7000mAh che ti porta a sera senza se e senza ma.

Chuwi HiPad X Tablet disponibile su Amazon a soli 169€.

