Con Chromecast il tuo televisore diventa smart: oggi con sconto del 25%

Perché comprare un costosissimo televisore smart quando esiste già il Chromecast? Da oggi puoi usare i tuoi abbonamenti a Netflix, Prime Video, DAZN, Disney Plus e fare molto altro senza dover rinunciare al tuo vecchio televisore, e ad un prezzo sconvolgente. Questo Chromecast con Google TV costa solo €29,99, con uno sconto del 25% solo con Amazon Prime. Approfitta dell’offerta finché valida!

Con Chromecast TV hai il meglio dello streaming risparmiando

Previa effettiva compatibilità, iniziare ad utilizzare questo comodissimo dispositivo è semplicissimo. Collega Chromecast alla porta HDMI del tuo televisore e al Wi-Fi e il gioco è fatto. Nella schermata Home troverai tutti i film e le serie TV dei tuoi servizi streaming preferiti; ricevi consigli personalizzati in base ai tuoi abbonamenti e alle tue abitudini di visualizzazione. Avrai una risoluzione video in HD, per immagini chiare e nitide. Con Chromecast puoi creare anche un profilo per bambini per avere sempre i contenuti più adatti alla loro età; il controllo genitori ti consente di impostare persino l’ora di mandarli a nanna.

Questo Chromecast è compatibile con centinaia di app, non solo per lo streaming. Puoi riprodurre musica o collegare altri dispositivi smart: luci, telecamere di sorveglianza e tanto altro. È munito di un comodo telecomando bianco con tasti rapidi per passare da un servizio all’altro, selezionare o tornare alla finestra precedente, ma puoi anche sfruttare i comandi vocali: chiama l’Assistente Google e lui sarà pronto a risponderti in qualunque momento e a fare qualsiasi cosa al posto tuo.

Approfitta subito di questa grande offerta, goditi qualunque tipo di attività, passatempo e intrattenimento comodamente seduto sul tuo divano, salvaguardando il tuo portafoglio. Acquista questo Chromecast con Google TV a soli €29,99 con Amazon Prime, approfitta dello sconto del 25% finché valido e ricevilo direttamente a casa tua in un giorno solo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.