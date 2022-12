Chromecast torna in GRAN SCONTO, trasforma il televisore

Con soli 29€ hai la possibilità di rendere il tuo televisore obsoleto una vera forza della natura. Ovviamente devi avere a portata di mano un Chromecast ma non ti preoccupare, ora che è in offerta concludi un affare.

Grazie al ribasso del 25% su Amazon non hai un minuto da perdere, collegati sulla pagina per portare a casa un prodotto di ultima generazione a soli 29,99€. Non potrai pentirtene.

Le spedizioni, come sempre, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Chromecast con Google TV integrato: il televisore rinasce

Semplicissimo da utilizzare, Chromecast è una passeggiata quanto una genialata. Lo scarti, lo colleghi al tuo televisore attraverso la porta HDMI e una porta USB (per alimentarlo) e tac: il gioco è fatto.

Con il suo telecomando incluso lo gestisci in un secondo e grazie al microfono integrato hai anche Google Assistant da gestire vocalmente, pensa un po’ che comodità.

Con Google TV hai praticamente Android sul tuo schermo potendo scaricare tutte le app che ami in un solo click. Netflix, DAZN, Disney+, YouTube, RaiPlay, NOW, Prime Video e tutte le altre.

Per ultimo, ma non per importanza, ti faccio sapere ce puoi mandare contenuti in riproduzione direttamente dai tuoi dispositivi mobile per goderti le serie TV e lo streaming anche su grande schermo.

Non perderti questa offerta e acquista immediatamente il tuo Chromecast con Google TV a soli 29,99€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.