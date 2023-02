Chromecast con Google TV e comandi vocali a MENO di 30€

Se hai un televisore che non è smart trasformalo in un attimo e guarda tutti i tuoi contenuti preferiti con una spesa ridicola. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Chromecast con Google TV a soli 29,99 euro, invece che 39,99 euro.

Questa è davvero un ottima offerta, è il prezzo più basso di sempre su Amazon. Con questo piccolo e pratico dispositivo puoi far diventare smart qualsiasi monitor in modo semplice e veloce. Te lo puoi portare ovunque. In confezioni trovi anche il telecomando che ti permette di cambiare le app e i canali anche con la voce, senza usare le mani.

Chromecast con Google TV: piccola spesa e grande risultato

Grazie a Chromecast con Google TV avrai un mondo d’intrattenimento in un unico dispositivo. Potrai vedere le tue serie TV preferite, i film, gli eventi sportivi o ascoltare la musica grazie alle diverse applicazioni. Ad esempio Netlix, Prime Video, Disney+, DAZN, YouTube e tanto altro. Tutto questo in una schermata intuitiva e accattivante. E puoi creare un profilo per ogni componente della famiglia.

Puoi anche collegarlo ai dispositivi compatibili per controllare la TV senza nemmeno usare il telecomando, solo con la tua voce. Puoi guardare la tua raccolta di foto sulla TV e controllare le videocamere, regolare la temperatura o le luci. Per poter funzionare non serve altro che collegarlo alla porta HDMI del tuo monitor e quindi alla tua rete WiFi d casa e il gioco è fatto.

Che aspetti? Questa offerta non durerà all’infinito. Per cui dirigiti subito su Amazon e acquista il tuo Chromecast con Google TV a soli 29,99 euro, invece che 39,99 euro. Se completi l’ordine ora lo riceverai a casa tua entro domani senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.